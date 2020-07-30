İzmir bayram namazı saat kaçta 2020? Kurban Bayramı İzmir namaz saati!

31 Temmuz Cuma günü ayrı bir önem taşıyor. Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı'nın ilk günü camilerde namaz kılınacak. İzmir'de yaşayan vatandaşlar Kurban Bayramı namazının saat kaçta kılınacağına merak ediyor. Peki 2020 İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan İzmir için bayram namazı vakti…
İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Kurban Bayramı namazı İzmir'de 06.45'te kılınacak.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR? HANGİ DUALAR OKUNUR?
1.REKAT
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2.REKAT
İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.