30 Temmuz On Numara sonuçları günün en çok araştırılanları arasındaki yerini aldı. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişleri her gün yapılan şans oyununda kazanan sayılar merak konusu oluyor. Dün gerçekleştirilen çekilişlerde 10 bilen çıkmayınca 892 bin 916 lira 65 kuruş devretmişti. Peki, bugün hangi numaralar kazandı? İşte 30 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları
30 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
30 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları saat 22.15'te yapılan çekilişlerin ardından belli olacak. Sonuçlar tam liste halinde açıklandığı an haberimizin içerisinde yer alacaktır.
ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.
İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür.
DÜNKÜ ÇEKİLİŞTE KİM, NE KADAR KAZANDI?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 952'nci çekilişinde kazandıran numaralar 1, 4, 11, 12, 14, 15, 21, 36, 39, 42, 48, 54, 55, 57, 64, 71, 72, 73, 74, 75, 77 ve 79 olarak belirlendi.
Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 892 bin 916 lira 65 kuruş devretti.
Öte yandan, internetten oynanan Süper On Numara'da da aynı 10 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 108 bin 9 lira 5 kuruşluk ikramiye devretti.