İstanbul bayram namazı saat kaçta, ne zaman? 2020 Kurban Bayramı İstanbul namaz vakti! Diyanet

İstanbul bayram namazı saat kaçta? İstanbul bayram namazı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı İstanbul namaz vakti İstanbullu vatandaşların merak ettiği konuların başında geliyor. 31 Temmuz günü başlayacak Kurban Bayramı'nın ilk sabahında camilerde bayram namazı kılınacak. Vatandaşların merak ettiği soru ise İstanbul bayram namazı saat kaçta oldu. İstanbul bayram namazı ne zaman kılınacak? Yanıtı haberimizde…
İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul için Kurban Bayramı namaz vakti 06.33 olarak belirlenmiştir.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
1.REKAT
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2.REKAT
İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.
BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Bayram namazı 2 rekat olarak kılınmaktadır.
BAYRAM NAMAZI FARZ MIDIR?
Bayram namaz Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Cuma namazı için lazım olan bütün şartlar, bayram namazları için de lazımdır.