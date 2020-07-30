Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında tüm İslam alemi tarafından kutlanacak. Bayramda hangi illerde toplu taşımanın ücretsiz olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda Türkiye'nin dört bir yanındaki illerde yaşayan vatandaşlar "Bayramda otobüs, metro, tramvay, metrobüs ve vapur ücretsiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, hangi illerde ulaşım ücretsiz olacak? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...

BAYRAMDA İSTANBUL'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

31 Temmuz Cuma- 3 Ağustos Pazartesi tarihleri arasında 4 gün boyunca ulaşım ücretsiz İBB'ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.