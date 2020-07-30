Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında tüm İslam alemi tarafından kutlanacak. Bayramda hangi illerde toplu taşımanın ücretsiz olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda Türkiye'nin dört bir yanındaki illerde yaşayan vatandaşlar "Bayramda otobüs, metro, tramvay, metrobüs ve vapur ücretsiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, hangi illerde ulaşım ücretsiz olacak? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...
BAYRAMDA İSTANBUL'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?
31 Temmuz Cuma- 3 Ağustos Pazartesi tarihleri arasında 4 gün boyunca ulaşım ücretsiz İBB'ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.
Buna göre 30 Temmuz Perşembe arife gününde İETT araçları normal iş günü planına göre çalışacak. 31 Temmuz Cuma günü ise Pazar günü planına göre çalışılacak. Bayramın 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günleri yani Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri ise Cumartesi çalışma planına göre seferler yapılacak.
Bayramın 2,3,4'üncü günlerinde ilk seferler sabah saat 07.00'de başlayacak. Metrobüs hattındaki seferler de bayramın ilk günü Pazar, sonraki günler Cumartesi planına göre yapılacak. Ayrıca İBB tarafından belirlenen kurban kesim alanlarına ve mezarlıklara ek seferler düzenlenecek. Hatlarla ilgili ayrıntılı sefer saatlerine, yukarıdaki plan doğrultusunda iett.istanbul adresinden veya MOBİETT uygulamasından erişilebiliyor.
KAYSERİ'DE KURBAN BAYRAMI'NDA OTOBÜS VE TRAMVAYLAR ÜCRETSİZ OLACAK
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı süresince otobüs ve tramvaylardan ücretsiz olarak seyahat edilebileceğini duyurdu.
Başkan Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nda ulaşımı hızlı ve rahat bir şekilde sağlamak üzere otobüs seferlerinde düzenlemeler yapıldığını belirtti.
Bayram için gerekli tedbirlerin alındığını aktaran Büyükkılıç, "Vatandaşlarımız için şehir içi ulaşımlarını rahat bir şekilde sağlamaları adına otobüs ve raylı sistem seferlerimizi aksatmadan sürdüreceğiz. Ayrıca bayram boyunca belediye otobüslerimiz ve tramvaylarımız ücretsiz hizmet verecek." ifadelerini kullandı.