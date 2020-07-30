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    • 30.07.2020 08:52
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    'ın kuzeyinde 3 'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... : 'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

    PKK'ya ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." ifadelerine yer verildi.



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