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    • 27.07.2020 10:36
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    Bakanlık açıkladı: Saldırı hazırlığındaki /’li terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... : bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 /’li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.

    Saldırı hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi
    Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadelerine yer verildi.

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