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    • 30.07.2020 18:18
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    , 5 bölücü terör örgütü mensubunun 'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu!

    : "İkna çalışmalarıyla 5 bölücü terör örgütü mensubu, 'ta güvenlik güçlerine teslim oldu." açıklamasında bulundu.

    İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist teslim oldu

    , Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubunun 'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik ikna çalışmaları devam ediyor.

    Çalışmalar neticesinde Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 örgüt mensubu, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 122'ye yükseldi.

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen başarılı ikna çalışmaları sayesinde gelecek günlerde de teslim olmaların artarak devam edeceği bildirildi.

    Haberler Güncel İçişleri Bakanlığı, 5 bölücü terör örgütü mensubunun Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu!
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