Bayram trafiğine drone ile denetim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde vatandaşların bayram tatili için bireysel olarak araç kullanmalarından kaynaklı yüzde 30 civarında trafik yoğunluğunun meydana geldiğine dikkati çeken Aydın, "Biz bu süreçte 53 trafik ekibi, 15 motosikletli polis ekibiyle güvenlik tedbiri aldık. Bayram tatili nedeniyle drone ile havadan trafik denetimi gerçekleştiriyoruz. Havadan yapılan denetimlerde sürücülerin emniyet kemeri kullanımı, cep telefonu kullanımı, hatalı şerit değişikliği, yakın takip gibi ihlalleri tespit ederek yasal yaptırımlar uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Aydın, jandarmayla da ortak trafik denetimleri gerçekleştirdiklerini, sürücüler ve çocuklarına trafik kurallarının yazılı olduğu çikolatalar ikram ettiklerini belirtti.