ABD'li bir teknoloji şirketi olan Yushin America şirketi geçtiğimiz aylarda siber saldırıya uğradı. 26 Mart tarihinde şirketin banka hesaplarına yapılan 3 adet siber saldırıyla bankanın mevduat hesaplarına izinsiz kişiler tarafından erişim sağlandı. Peş peşe yapılan 3 siber saldırıyla şirketin çeşitli ülkelerde bulunan hesaplarından transfer sağlandı.

SİBER SALDIRIYA MARUZ KALDI

Şirket tarafından yapılan araştırmada izinsiz ve yetkisiz transferlerin muhasebe çalışanı Melissa P., tarafından bir hafta önce internet bankacılığı yoluyla hesaplara girmek istediği, başaramadığını şirket yetkilisi Dianna T.'nin şifresi ile girerek bu sırada Spam barajına takılıp paraların dakikalar içerisinde gönderildiği belirlendi.





YAKLAŞIK 1 MİLYON TÜRKİYE'DE

Şirketin başvuruları sonucu paraların gönderildiği banka hesaplarına blokeler konulurken 964 bin dolarlık transferin ise Türkiye'de ki özel bir bankaya yapıldığı belirlenince şirket yetkilileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak paranın iade edilmesini istedi. Yapılan araştırmada hesabın 34 yaşındaki Simge Y., ismindeki genç bir kadına ait olduğu, durumun ortaya çıkması sonrası hesabına bloke konulup paranın iadesi talep edildi. fakat yine iddiaya göre Simge Y., suça konu meblağayı şirkete iade etmedi.

PARAMIZI VERMİYOR ŞİKÂYETİ

ABD'de yürütülen siber saldırıyla ilgili şirkete yapılan saldırıların akıbetinin araştırması sürerken şirket yetkilileri Simge Y.'nin de yapılan saldırıyla ilişkili olduğunu ileri sürüp telefon trafiğinin, posta yazışmalarının ve kayıtlı bilgilerinin bulunması nedeniyle saldırıda ortak olduğunu ileri sürdü. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.



DİLEK YAMAN / SABAH