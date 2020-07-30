Bugün hastane sağlık ocakları açık mı? Hastane sağlık ocakları çalışıyor mu?

Hastane sağlık ocakları çalışıyor mu? Bugün hastane sağlık ocakları açık mı? Arefe gününde hastane ve sağlık ocaklarının açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanan konuların başında yer alıyor. Arefe günü tam gün değil yarım gün tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle vatandaşlar bugün hastane sağlık ocakları açık mı sorusuna yanıt arıyor.
HASTANE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?
Bugün arefe nedeniyle yarım gün tatil ilan edildi. Birçok kurum öğleden sonra kapalı olacak. Eczane, sağlık ocağı ve hastaneler 12.30'a kadar açık olacak. Saat 12.30'dan sonra hastanelerin acil servisleri açık olacak. Sağlık ocakları ise kapalı olacak.
2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Pazartesi günü sona erecek olan bayram tatilinin uzatılması ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bayram tatili arefe günü ile birlikte 4.5 gün olacak.
Kurban Bayramı 30 Temmuz arefe günü başlıyor.
31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı'nın 1. günü.
1 Ağustos Cumartesi bayramın 2. günü.
2 Ağustos Pazar bayramın 3. günü.
3 Ağustos Pazartesi bayramın 4. günü.
KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;
Ramazan Bayramı'nı gönlümüzce idrak edememiştik. 24-25-26 Mayıs tarihlerine gelen bayram en sıkı tedbirlerle buruk geçti.
Birinci gruptaki tedbirler
- Hayvan satış alanlarında olabildiğince kısa kalınmalıdır.
- Müşteri satıcı arasında el sıkışma usulü pazarlık yapılmamalıdır.
- 65 yaş üstü ve kronik hastalar hayvan satış ve kesim alanlarında bulunmamalıdır.
- Kurbanlar belirlenen yerlerde kesilmelidir.
- Kesim tercihen işin ehli tarafından en az katılımla yapılmalıdır.
- Maske mesafe el temizliğine dikkat edilmelidir.
Kurban Bayramı öncesi yasak haberleri peş peşe geldi!
İkinci gruptaki önlemler namazla ilgilidir.
- Cuma ve Bayram namazlarında şu tedbirlere uyulmalıdır:
- Bayram namazı ve cuma namazı sırasında kurallara uyulmalı.
- Abdeste cami şadırvanında alınmamalı, evde alınmalıdır. Aksi halde sosyal mesafe ve maske kuralına uymak imkansız hale gelebilir.
- Maske ve sosyal mesafe kritik kuraldır. saflarda yan yana gelen iki kişi aralarına boşluk bırakmalıdır. Cami içinden çok mümkün olduğunca açık hava kullanılmalıdır.
- Vaaz ve namaz süreleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirttiği üzere kısa tutulmalıdır.
- Namaz sonunda cemaat en arka saftan başlayarak düzenli şekilde dağılmalıdır.
Üçüncü gruptaki tedbirler
- 65 yaş üstü büyüklerimiz ve kronik hastalar, lütfen bayram namazına gitmesin.
- Mezar ziyaretleri kalabalık ihtimali varsa mutlaka arife ve bayram sonrasına ertelenmelidir.
- Bu bayramda makbul olan ziyaret yüz yüze ziyaret değildir. Bayramlaşmalar mümkün olduğu kadar telefonla yapılmalıdır.
- Bugüne kadar uyduğumuz kuralları terk edersek, karşılaşacağımız sonuçlar tahmin edilebilir.
- Bayram boyunca hasta ziyaretinden uzak durulmalı, el öpmek veya öptürmek, tokalaşmak, sarılmak bir sonraki bayrama ertelenmeli.