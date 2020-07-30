Bugün hastane sağlık ocakları açık mı? Hastane sağlık ocakları çalışıyor mu?

Hastane sağlık ocakları çalışıyor mu? Bugün hastane sağlık ocakları açık mı? Arefe gününde hastane ve sağlık ocaklarının açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanan konuların başında yer alıyor. Arefe günü tam gün değil yarım gün tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle vatandaşlar bugün hastane sağlık ocakları açık mı sorusuna yanıt arıyor.

HASTANE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Bugün arefe nedeniyle yarım gün tatil ilan edildi. Birçok kurum öğleden sonra kapalı olacak. Eczane, sağlık ocağı ve hastaneler 12.30'a kadar açık olacak. Saat 12.30'dan sonra hastanelerin acil servisleri açık olacak. Sağlık ocakları ise kapalı olacak.