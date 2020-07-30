Arefe günü kargolar açık mı? 30 Temmuz kargo şirketleri çalışıyor mu?

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?



Arefe günü kargoların çalışma durumu şirketlere göre değişiklik gösteriyor. Kargo şirketleri ile iletişime geçerek çalışma durumları hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Şimdilik kargo firmalarından herhangi bir açıklama gelmedi. Arefe günü bazı kargo firmaları yarım gün tatil uygularken bazıları ise mesaisine tam zamanlı devam ediyor.

BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?



Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için pek çok işletme çalışmaya ara veriyor. Geçen yıl bayramda kargolar hizmetlerine ara vermişti.

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020



PTT kargo, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 08:30'da açılır ve saat 17:00'de kapanır. PTT personelleri 12:30'dan 13:30'a kadar öğle molası yapar.