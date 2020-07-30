Arefe günü kargolar açık mı? 30 Temmuz kargo şirketleri çalışıyor mu?

Kurban Bayramı'na sadece bir gün kaldı. Arefe Günü'nün idrak edildiği 30 Temmuz Perşembe gününde en çok merak edilenler arasında kargo şirketlerinin çalışma saatleri var. Resmi dairelerde yarım gün olan Arefe günü kargo şirketleri için de geçerli mi? Arefe günü kargolar çalışıyor mu, bayram boyunca hizmet verecekler mi yoksa kapalı mı olacak? İşte merak edilenler…
BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?
Arefe günü kargoların çalışma durumu şirketlere göre değişiklik gösteriyor. Kargo şirketleri ile iletişime geçerek çalışma durumları hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Şimdilik kargo firmalarından herhangi bir açıklama gelmedi. Arefe günü bazı kargo firmaları yarım gün tatil uygularken bazıları ise mesaisine tam zamanlı devam ediyor.
BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için pek çok işletme çalışmaya ara veriyor. Geçen yıl bayramda kargolar hizmetlerine ara vermişti.
PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
PTT kargo, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 08:30'da açılır ve saat 17:00'de kapanır. PTT personelleri 12:30'dan 13:30'a kadar öğle molası yapar.
ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
Aras kargo hafta içi saat 09:00'da açılıyor ve 18:00'da kapanıyor. Hafta sonu Cumartesi günü saat 09:30'da açılan Aras kargo, 15:00'te kapanıyor.
YURT İÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
Yurt içi kargo da hafta içi saat 09:00'da açılıyor ve saat 18:00'de kapanıyor. Yurt içi kargo cumartesi günü de 09:00'dan 13:00'e kadar açık, pazar ise kapalı.
MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
MNG kargo hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapmaktadır. Hafta sonu ise 08.30 ile 14.00 arasında hizmet vermektedir.
SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Sürat kargo çalışma saatleri ile ilgili şu açıklama bulunuyor:
Şirket çalışanlarımızın bulunduğu ilin coğrafi konumu ve operasyon el durumuna göre mesai saatleri farklılık gösterebilmektedir.
Doğu illerimizde çalışma saatleri
Hafta İçi: 08:30 – 18:00
Cumartesi: 08:30 – 14:00
Batı illerimizde ise çalışma saatleri şu şekildedir.
Hafta İçi: 09:00 – 18:30
Cumartesi: 09:00 – 14:30