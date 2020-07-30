2020 yılı Kurban Bayramı tatili bugün başlıyor. 31 Temmuz tarihi Kurban Bayramı'nın ilk günü olacak. Bugün ise Arife günü. Peki bugün nereler açık? PTT açık olacak mı? Bankalar bugün açık mı? Kargolar, eczaneler ve noter çalışacak mı? Peki, arefe günü bankalar çalışıyor mu? Bilindiği üzere 31 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı idrak edilecek. 30 Temmuz gününde ise arefe günü yaşanacak. Peki, arefe günü bankalar açık mı? Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Pazartesi günü sona erecek olan bayram tatilinin uzatılması ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.