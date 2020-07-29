Terviye günü nedir? Terviye günü yapılacak ibadetler nelerdir?

Terviye gününü ibadetle geçirmek büyük önem taşıyor. Arefe gününden bir gün önce olan Terviye gününde yapılan ibadetlerle geçmiş günahların affolacağı ve cennetin buyurulacağına inanılır. Hacıların, bu gün sabah namazını Mekke'de kılıp güneş doğduktan sonra Mina'ya çıkmaları ve geceyi Mina'da geçirmeleri sünnettir. İşte Terviye günü hakkında merak edilenler…
TERVİYE GÜNÜ NEDİR?
Terviye gününün adlandırılmasıyla ilgili üç görüş kaydedilir. Bunlar şu şekildedir:Birincisi bunu, Hz. Âdem'in Kâbe'yi inşa ettikten sonra tefekkürde bulunup Rabbine yönelerek bu ameli karşılığında nasıl bir mükâfatı hak ettiğini sorması, Cenâb-ı Hakk'ın tavafın ilk şavtından itibaren günahlarının bağışlanacağını bildirmesi, Hz. Âdem'in mükâfatın arttırılmasını talep etmesi üzerine Kâbe'yi tavaf eden evlatlarının da bağışlanacağı müjdesini alması, tekrar ısrar edince tavaf yapanların bağışlanmalarını diledikleri bütün mümin evlâtlarının günahlarının bağışlanacağını öğrenmesiyle;
İkincisi, Hz. İbrâhim'in terviye gecesi rüyasında oğlunu kurban ettiğini görünce rüyanın rahmandan mı şeytandan mı olduğunu düşünmesi, arefe gecesi de aynı rüyayı görünce rahmandan olduğunu anlamasıyla; üçüncüsü Mekke halkının terviye günü Mina'ya çıkıp orada ertesi gün Arafat'ta okuyacakları duaları düşünmeleriyle ilişkilendirmiştir.
Terviyenin ikinci anlamından hareketle de üç görüş ileri sürülmüştür. Bunlara göre Mekkeliler'in hacılar için su depo ettikleri ve arefeden bir gün önce hem hacılara hem hayvanlarına su vererek onları suya kandırdıkları, arefe gününe hazırlık olmak üzere Arafat'a su götürdükleri yahut günahkâr insanların susuz kimseler gibi Allah'ın rahmet deryasından kana kana içmeleri sebebiyle bu güne terviye adı verilmiştir. (Râzî, V, 173)
TERVİYE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?
Zilhicce ayının 8. gününe "Terviye" denir; Arefenin bir gün öncesidir. Bu günde oruç tutmak çok faziletlidir. Hadisi şerifte buyuruldu ki:
"Allah teala, Terviye günü oruç tutan ve günah söylemeyen müslümanı elbette Cennete koyar."