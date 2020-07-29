Terviye günü nedir? Terviye günü yapılacak ibadetler nelerdir?

TERVİYE GÜNÜ NEDİR?



Terviye gününün adlandırılmasıyla ilgili üç görüş kaydedilir. Bunlar şu şekildedir:Birincisi bunu, Hz. Âdem'in Kâbe'yi inşa ettikten sonra tefekkürde bulunup Rabbine yönelerek bu ameli karşılığında nasıl bir mükâfatı hak ettiğini sorması, Cenâb-ı Hakk'ın tavafın ilk şavtından itibaren günahlarının bağışlanacağını bildirmesi, Hz. Âdem'in mükâfatın arttırılmasını talep etmesi üzerine Kâbe'yi tavaf eden evlatlarının da bağışlanacağı müjdesini alması, tekrar ısrar edince tavaf yapanların bağışlanmalarını diledikleri bütün mümin evlâtlarının günahlarının bağışlanacağını öğrenmesiyle;

İkincisi, Hz. İbrâhim'in terviye gecesi rüyasında oğlunu kurban ettiğini görünce rüyanın rahmandan mı şeytandan mı olduğunu düşünmesi, arefe gecesi de aynı rüyayı görünce rahmandan olduğunu anlamasıyla; üçüncüsü Mekke halkının terviye günü Mina'ya çıkıp orada ertesi gün Arafat'ta okuyacakları duaları düşünmeleriyle ilişkilendirmiştir.