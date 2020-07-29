Son dakika: Vatandaşlar Kurban Bayramı tatili için yollara düştü: Yoğunluk başladı

Kurban Bayramı tatili için erken yola çıkan ve otoyolu kullananlar, Kaynaşlı, Sarıçökek, 1, 2 ve 3'üncü viyadük ile Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde zaman zaman yoğunluğa neden oluyor.
Düzce-Kaynaşlı gişeleriyle Bolu Dağı Tüneli arasında bulunan bölgelerde arıza yapan araçların bulundukları yerden kaldırma çalışmaları sırasında yoğunluk zaman zaman artış gösteriyor.
Karayolları ekiplerinin yanı sıra polisler, otoyolda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kurban Bayramı dolayısıyla tatilcilerin, İstanbul'dan Güney Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki turizm merkezlerine gitmek için feribotlarla geçişlerinden dolayı, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yoğunluk yaşanıyor.
İlçede gerek feribot iskelesi gerekse bağlantı yollarında bayram tatili yoğunluğu başladı. Bu nedenle Bandırma ile Erdek ilçeleri arasında araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.
İstanbul Deniz Otobüslerince (İDO) yoğunluğun karşılanması amacıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alınarak Yenikapı-Bandırma hattına ek seferler konuldu. Karşılıklı 8 seferin planlandığı arife gününde, hızlı feribotların yaklaşık 1200 araç ile 9 bin 800 yolcu taşıması bekleniyor.
Tatilciler, Balıkesir'i İzmir, İstanbul ve Edremit Körfezi'ne bağlayan kara yollarında da yoğunluk oluşturdu.
Sabah saatlerinden itibaren kontrollerini sıklaştıran polis ekipleri, yoğunluk olan kavşaklarda trafik akışını sağlayarak hız ve emniyet kemeri denetimi yapıyor.