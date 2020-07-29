Lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? MEB-LGS tercihleri nasıl yapılır?

Corona virüsten dolayı ertelense de gerçekleştirilen 2020 LGS sınavının hemen ardından tercihler de alınmaya başlandı ve bugün son gün olarak duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) lise tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi de duyurdu. Peki LGS tercih sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek? İşte merak edilen tüm bilgiler…
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LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
LGS tercih işlemi bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamdevamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecektir.
LGS NAKİL TARİHLERİ NE ZAMAN?
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecektir.
Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.
Lise nakil işlemleri LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos tarihinde açıklanacak.
2. nakil başvuruları 17 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar 24 Ağustos'ta duyurulacak.
Lise taban puanları ile LGS lise tercihleri için son gün! 2020 Lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
24-26 Ağustos tarihleri aralığında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması işlemi gerçekleştirilecek.