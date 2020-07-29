Florya sahilinde bulunan ağaçların kesildiği görüntüleri sosyal medya platformu Twitter'dan paylaşan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Florya sahilindeki ağaçların bugün İBB ekipleri tarafından kesilmesinin umarım mantıklı bir açıklaması vardır. İBB Biz kesmedik ceza yazacağız demiş ancak, kesen arkadaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları. Kendi kendilerine mi ceza yazacaklar?" ifadelerini kullandı.





"AĞAÇ EN KISA SÜREDE YERİNE DİKİLECEKTİR"

İBB konu ile ilgili yaptığı açıklamada kesilen ağacın yerine aynı nitelikteki bir ağacın dikileceğini belirterek, "Anroşmanlar üzerinde yabani ot veya çalı tarzı bitkilerin çıkması hem estetik hem de teknik açıdan istenmemektedir.Bu gerekçelerden dolayı alanda yabani ot temizliği yapan yüklenici firma işçileri, anroşman üzerindeki söz konusu ağaca yanlışlıkla zarar vermişler; verdikleri zarar sonrası ağacın kurtulmayacağını düşünerek kendi iradeleriyle ağacı kesmişlerdir.









Bu olayla alakalı kurumumuzun herhangi bir talimatı ve tasarrufu bulunmamaktadır. Bu olaya sebebiyet veren yüklenici firmaya gerekli cezai işlem uygulanacak olup aynı nitelikteki ağaç yerine en kısa sürede dikilecektir" denildi.