29 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları, loto oynayanlar tarafından sorgulanıyor. Sonuçlar için akşam saatlerinden itibaren süren heyecan sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişleri çarşamba günleri yapılan Şans Topu'nda bugün saat 21.15'te yapılan çekilişlerle birlikte kazanan numaralar kurum tarafından yapılan canlı yayınla duyuruldu. Bu kapsamda bayilerden loto oynayanlar 29 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. İşte haftanın kazanan sayıları...

29 TEMMUZ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

11 - 13 - 14 - 32 - 34 ve +8