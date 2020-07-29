29 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları, loto oynayanlar tarafından sorgulanıyor. Sonuçlar için akşam saatlerinden itibaren süren heyecan sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişleri çarşamba günleri yapılan Şans Topu'nda bugün saat 21.15'te yapılan çekilişlerle birlikte kazanan numaralar kurum tarafından yapılan canlı yayınla duyuruldu. Bu kapsamda bayilerden loto oynayanlar 29 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. İşte haftanın kazanan sayıları...
29 TEMMUZ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
11 - 13 - 14 - 32 - 34 ve +8
ŞANS TOPU NEDİR?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;
(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞTE KİM NE KADAR KAZANDI?
Şans Topu oyununun 997'nci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi 527 bin 543 lira 85'er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 6, 16, 17, 25, 31 ve artı 9 olarak belirlendi.
Büyük ikramiye kazanan kuponların, Ankara'nın Etimesgut ve İzmir'in Bornova ilçeleri ile Bingöl merkezden yatırıldığı bildirildi.