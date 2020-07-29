Koronavirüs vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar 28 Temmuz korona tablosu hakkında özellikle akşam saatlerinde araştırmalar yapıyor. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 963 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 227 bin 982, can kaybı 5 bin 645 oldu. İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜ VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Temmuz vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.
28 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 963 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 227 bin 982, can kaybı 5 bin 645 oldu.
Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 1092 kişinin daha iyileşmesiyle 211 bin 561'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 47 bin 412 test yapıldı, 963 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1092 kişi iyileşti.
Toplam test sayısı 4 milyon 665 bin 383, vaka sayısı 227 bin 982, vefat sayısı 5 bin 645 olarak kayıtlara geçti.
Yoğun bakımdakilerin sayısı 1280, solunum cihazına bağlı olanların sayısı 403, toplam iyileşen hasta sayısı ise 211 bin 561 oldu.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Test sayımız, temaslı taraması sonucu, 2 gün içinde 47 bin 500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 gün sonra ilk kez 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var." ifadesini kullandı.
BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı hep birlikte vereceğimiz bir sınav. Hayatımızda el öpmediğimiz, sarılmadığımız ikinci bayram olarak yer alacak." dedi.
"Ramazan Bayramı'nda uygulanan kısıtlamaların tamamı düşünüldüğünde 10 gün sonraki günlük vaka sayısında yüzde 15 azalma olmuştur." diyen Koca: "Önceki bayramda elde ettiğimiz sonucu gönüllü kısıtlarla hedefleyelim. İşi ciddiye alalım ki bayram sonrası gözümüz vaka tablosunda olmasın." ifadesini kullandı.
Test kitlerinin doğru sonuç verme oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu belirten Koca, hastalarda kritik eşik olan zatürre oranının da bundan böyle düzenli olarak paylaşılacağını söyledi.
'BİRİNCİ DALGANIN ETKİSİ SÜRÜYOR'
Sağlık Bakanı Koca, riskin devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:
"Dünyanın beklediği ikinci dalga dönemine daha iyi geçiş yapmamız, bugünleri iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Risk devam ediyor.
Birinci dalganın etkisi sürüyor. İstanbul, İzmir pikini tamamladı. Orta Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu'da bazı illerde pik yer yer yeni başladı."
'ÇİN VE RUSYA İLE AŞIYLA İLGİLİ İRTİBAT HALİNDEYİZ'
"Önümüzdeki ocak, şubat, mart gibi, yılın ilk çeyreğinde aşının geliştirilmesi mümkün olabilir." diyen Koca, "Çin ve Rusya ile aşıyla ilgili irtibat halindeyiz, bu konudaki gelişmeleri de iş birliğini de yakinen takip ediyoruz." ifadesini kullandı.
Koca, "Okulların açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız 31 Ağustos olarak açıkladı. Okullar bu takvimde eğitime başlamış olacak. Okullardaki eğitimin uzaktan, hibrit veya karma eğitim tarzında mı olacağı konusunda Bakanlık ile Bilim Kurulundaki arkadaşlarımız çalışıyor." dedi.
Saha araştırmasının bittiğini belirten Koca, "Pozitiflik oranı yüzde 0.26. Yani on binde 26 kişi pozitif olarak aramızda dolaşıyor demektir." diye konuştu
Sağlık Bakanı Koca, "(65 yaş üstüne uygulanan kısıtlamalar) Bayram sonrası erken dönemde bunları kaldırma noktasında Bilim Kurulunun yaklaşımı var." dedi.
Bakanlık olarak 9,8 liranın üzerinde herhangi bir yerli kit alımının olmadığını vurgulayan Koca, "Küresel firmaların Türkiye uzantıları üzerinden neler yapılmak istendiğini, kit piyasasının arkasında dev ama cüce yapılar olduğunu biliyorum." ifadesini kullandı.