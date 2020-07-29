Koronavirüs vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar 28 Temmuz korona tablosu hakkında özellikle akşam saatlerinde araştırmalar yapıyor. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 963 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 227 bin 982, can kaybı 5 bin 645 oldu. İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜ VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Temmuz vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.