



Protokolde Siber Güvenlik Lisesi için gerekli tüm eğitim içerik ve uzman desteğinin İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve diğer destekçi üniversiteler tarafından sağlanacağı belirtildi. 30 Nisan 2020 tarihinde SSB ve İTO iştiraklerinden Teknopark İstanbul A.Ş. ile İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Gerekli altyapı hazırlıklarını sürdüren İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Teknopark İstanbul A.Ş arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açıldı.



Yine edinilen bilgiye göre, açılan siber güvenlik lisesiyle ilgili tüm çalışmalara destek veren on üç üniversitenin yanında, BTK, TÜBİTAK, HAVELSAN, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gibi çalıştaylara katılan pek çok kurum ve kuruluştan yararlanmak da mümkün olacak. Aynı zamanda Savunma Sanayii Başkanlığı Siber Güvenlik Kümelenmesi bünyesinde yer alan siber güvenlik üzerine faaliyet gösteren birçok kurum öğrencilere istihdam, staj vb. konularda destek verecek.

Siber güvenlik alanında eğitim verecek olan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tanıtımı için bugün saat 10.30'da Teknopark İstanbul Konferans Salonunda bir tanıtım toplantısı ve iş birliği protokolü imza töreni yapıldı. Toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç, Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Metin Yerebakan ve İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Levent Yazıcı'nın yanı sıra eğitimciler ve basın mensupları katıldı.



