Türkiye Doğu Akdeniz'deki kararlı duruşunu dünyaya bir kez daha gösterdi.

Yeni ilan edilen NAVTEX ile Barbaros Hayrettin Paşa gemisi Doğu Akdeniz'de çalışma yapacak. NAVTEX 28 Temmuz'dan 18 Eylül'e kadar olan süreyi kapsıyor.

NAVTEX NEDİR?

NAVTEX, Navigational Telex kelimesinin kısaltılmış halidir. Denizcilerin kullanmakta oldukları önemli bir cihaz olan NAVTEX, seyir halindeyken pek çok verinin alınmasına da olanak sağlamaktadır. Ayrıca NAVTEX ilanı aracılığıyla çevre bilgilendirmesi de sağlanabilmektedir.



NAVTEX ilanı, Türkiye'nin yapmış olduğu ilanın ardından merakla araştırılmaya başlandı. Tatbikatlar gibi durumlarda da bilgilendirme amacıyla gerçekleşen NAVTEX ilanı, bu kez Doğu Akdeniz'deki haklar çerçevesinde gerçekleşti.