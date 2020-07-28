Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Lübnanlı bazı siyasetçilerin Türkiye'ye ilişkin iddiaları hakkındaki soruya, "Lübnanlı bazı siyasetçiler tarafından gündeme getirilen, ülkemizin Lübnan'ın kuzeyinde gerçekleştirilen protesto gösterilerine destek verdiği ve Lübnan'ın bu bölgesinde nüfuz alanını geliştirme amacı güttüğü şeklindeki iddialar izandan yoksundur" şeklinde cevap verdi.

"ART NİYETLİ BU AÇIKLAMALARIN CİDDİYE ALINMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Türkiye, Lübnan'ın birlik ve bütünlüğü ile huzur ve istikrarına büyük önem atfetmekte olup, sözkonusu iddialarda bulunanlar esasen kimlerin Lübnan'ı arka bahçesi olarak gördüğünü ve bu ülkenin içişlerine müdahale ettiğini gayet iyi bilecek konumdadırlar" cevabını verdi.