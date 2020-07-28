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    • 28.07.2020 15:03
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    Son dakika: 'da zehir tacirlerine darbe! Narkotik köpeği 'Fırtına' ile operasyonu: 6 gözaltı

    Son dakika haberi... 'da polis, özel eğitimli köpek 'Fırtına' ile yaptığı operasyonunda 6 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    'Fırtına' ile zehir tacirlerine baskın!
    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonlarda, F.Ö., Ö.F.S., M.M.S., F.Ö., S.B. ve G.G. adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.



    Şüphelilere ait evlerde, narkotik köpeği 'Fırtına' ile yapılan aramalarda da 1 kilo 400 gram sentetik kannabinoid, 400 adet ihtiva eden reçeteye tabi ilaç, bir miktar esrar, bir miktar metamfetamin, bir miktar kokain ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen para ele geçirildi.



    6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
    Haberler Güncel Son dakika: Bursa'da zehir tacirlerine darbe! Narkotik köpeği 'Fırtına' ile uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
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