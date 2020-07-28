PMYO Polis alımı ne zaman başlayacak? TYT puanı ile polis alımı başvuru şartları nelerdir?

PMYO polis alımı ne zaman başlayacak? PMYO polis alımı başvuru şartları nelerdir? TYT puanı ile polis alımı başvuru şartları merak ediliyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte TYT puanına göre öğrenci alımı yapacak Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) başvuru şartları merak ediliyor. Peki, PMYO polis alımı ne zaman başlayacak? Polis alımı başvuru şartları nelerdir?

PMYO TABAN PUAN KAÇ?

YÖK, YKS taban puanlarında bu seneye özgü değişiklik yapıldığını açıklamıştı. Corona virüsü pandemisi sebebiyle yapılan değişikliğe göre, YKS'de (TYT, AYT, YDT sınavlarında) taban puanları değiştirildi.

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.