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    • 28.07.2020 17:48
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    İletişim Başkanı sosyal medyadan duyurdu: Ayasofya açıldı, CİMER'e teşekkür yağdı

    Geçtiğimiz cuma günü Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla cuma namazıyla birlikte Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasının ardından, binlerce vatandaş CİMER'i mesaj yağmuruna tuttu. Konuyla ilgili açıklama yapan İletişim Başkanı , "Sevinç ve gurur dolu binlerce mesaj için necip Milletimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    Ayasofya açıldı, CİMER'e teşekkür yağdı

    İletişim Başkanı sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 'nin açılması sonrası CİMER'in mesaj yağmuruna tutulduğunu belirtti.

    Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
    Vatandaşlarımız, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin yeniden ibadete açılması nedeniyle CİMER'i mesaj yağmuruna tuttu. Sevinç ve gurur dolu binlerce mesaj için necip Milletimize teşekkür ediyoruz.

    İŞTE O MESAJLAR




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