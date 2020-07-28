İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Ayasofya Camii'nin açılması sonrası CİMER'in mesaj yağmuruna tutulduğunu belirtti.
Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Vatandaşlarımız, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin yeniden ibadete açılması nedeniyle CİMER'i mesaj yağmuruna tuttu. Sevinç ve gurur dolu binlerce mesaj için necip Milletimize teşekkür ediyoruz.
Vatandaşlarımız, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin yeniden ibadete açılması nedeniyle CİMER'i mesaj yağmuruna tuttu.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 28, 2020
Sevinç ve gurur dolu binlerce mesaj için necip Milletimize teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/dU3u1QBsnd
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