28 Temmuz korona son durum tablosu! Corona virüs vaka, ölüm ve iyileşen sayısı kaç oldu?

Günün koronavirüs tablosu her gün akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor. Dün açıklanan verilere göre, dün 45 bin 283 test yapıldı, 919 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 982 kişi iyileşti. Peki, kloronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Temmuz vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.