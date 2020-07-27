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    • 27.07.2020 12:04
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    Son dakika: açıkladı: Tutuklu ve hükümlülerin görüş hakkı bayram dolayısıyla artırıldı

    Son dakika haberine göre , ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere dolayısıyla ağustos ayında iki defa aileleriyle görüşme imkanı sağlayacak.

    Bakanlık açıkladı: Bayram dolayısıyla artırıldı

    ndan ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere bayram müjdesi geldi.

    tan yapılan açıklamada, Koranavirüs tavsiyeleri çerçevesinde mahkumlarla aileleri buluşturma kararı alındığı belirtildi.

    Buna göre, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular, koronavirüs önlemleri kapsamında anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşlerden iki kişiyle iki kez kapalı görüş yapabilecek.

    Görüşlerin 1-10 Ağustos ile 15-31 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanıyor.

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