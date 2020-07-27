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    • 27.07.2020 17:19
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    : 'un Bafra ilçesinde orman ı

    haberine göre 'un Bafra ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan ormanlık alanda çıktı. Ağırlıkla çam ağaçlarının yer aldığı ormanlık alanda çıkan yangını, söndürmek için çalışmalar sürüyor.

    Samsun'da korkutan yangın! Ekipler bölgede

    Orman işçileri ve itfaiye ekiplerince ı söndürmek için çalışma başlatıldı. Yangın, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Burunca Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde yer alan ormanlık alanda çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Bafra Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi.



    Ekipler, arazözlerle yangına müdahaleye başlarken, destek için bölgeye itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ağırlıkla çam ağaçlarının yer aldığı ormanlık alanda çıkan yangını, söndürmek için çalışmalar sürüyor.

    Haberler Güncel Son dakika: Samsun'un Bafra ilçesinde orman yangını
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