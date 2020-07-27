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    • 27.07.2020 09:13
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    'dan acı itiraf geldi: "Hiç iyi durumda değiliz!"

    Sağlık Bakan Yardımcısı İrec koronavirüs nedeniyle ülkedeki durumun iyi olmadığını belirterek, ' tedavi altına alınanların sayısı düşmediği sürece günlük ölümler de 200'ün altına düşmeyecektir.' dedi.

    İran'dan acı itiraf geldi: Hiç iyi durumda değiliz!

    lı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre , "İran Kovid-19'da hiç iyi durumda değil. Hastanede tedavi altına alınanların sayısı düşmediği sürece günlük ölümler de 200'ün altına düşmeyecektir." dedi.

    Ülkenin doğusundaki 'nda vakaların yüzde 300 arttığını aktaran Herirçi, "Ülkenin neredeyse tamamı kırmızı bölge durumundadır. Kırmızı olmayan yerlerin nüfusu 1 milyonun altında." diye konuştu.

    ÖLÜ SAYISI 16 BİNE YAKLAŞTI

    Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 216 artışla 15 bin 700'e ulaşmıştı.

    Hastalardan 3 bin 695'inin durumunun ağır seyrettiği ülkede, toplam da 2 bin 333 artarak 291 bin 172'ye yükselmişti.

    İran'da Mazenderan, Fars, Doğu ve Batı Azerbaycan, Rezevi Horasanı, Elburz, Huzistan, Loristan, Gülistan, Kirman, Zencan ve İlam "kırmızı bölge" ilan edilmiş bulunuyor. Tahran, İsfahan, Buşehr, Hürmüzgan, Kazvin, Merkezi, Kuzey Horasan, Hemedan, Güney Horasan, Simnan, Sistan-Beluçistan, Erdebil ve Kohgiluye- Buyer Ahmed ise "riskli bölge" olarak belirlendi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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