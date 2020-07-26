Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.07.2020 15:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.07.2020 15:26
    ABONE OL

    Son dakika: 'e 'da yeni hizmet binası! Başkan Erdoğan'dan flaş mesajlar

    Son dakika haberleri... Başkan , Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

    AHaber CANLI YAYIN

    Son dakika haberleri... Başkan , Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni'nde hitap ediyor.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
    Bilginin ve bilgiyi kullanmanın en etkili silah olduğu bu dönemde teşkilatın önemi arttı. İstanbul diğer özelliklerinin yanı sıra istihbarat konusunda da özel konumuyla ortaya çıkmıştı. Ülkemizin bir süredir verdiği tarihi mücadelede ilk hedef alnın kurumun olması tesadüf değil. son dönemdeki imtihanlarından alnının akı ile çıktı. İstanbul sadece Türkiye'nin değil dünyanın merkezi konumundadır. Burada atılan her adım dünyanın ilgisini çekiyor.

    STRATEJİK ÖNEME SAHİP
    Söz konusu inşaatın Milli İstihbarat Teşkilatının fiziksel imkanlarını, istihbarı kapasitesiyle uyumlu hale getirme hedefi çerçevesinde Ocak 2020'de açılışını yaptığı ana karargah binasından sonra ikinci önemli açılış olduğu ifade edilirken, teşkilatın projeyi tasarlarken, tarihin her döneminde stratejik öneme sahip olan İstanbul'un istihbarı çalışmalar açısından oynadığı rolü dikkate aldığı kaydedildi.

    Ayrıntılar geliyor..

    Haberler Güncel Son dakika: MİT'e İstanbul'da yeni hizmet binası! Başkan Erdoğan'dan flaş mesajlar
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri