AHaber CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni'nde hitap ediyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bilginin ve bilgiyi kullanmanın en etkili silah olduğu bu dönemde teşkilatın önemi arttı. İstanbul diğer özelliklerinin yanı sıra istihbarat konusunda da özel konumuyla ortaya çıkmıştı. Ülkemizin bir süredir verdiği tarihi mücadelede ilk hedef alnın kurumun MİT olması tesadüf değil. Türkiye son dönemdeki imtihanlarından alnının akı ile çıktı. İstanbul sadece Türkiye'nin değil dünyanın merkezi konumundadır. Burada atılan her adım dünyanın ilgisini çekiyor.

STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Söz konusu inşaatın Milli İstihbarat Teşkilatının fiziksel imkanlarını, istihbarı kapasitesiyle uyumlu hale getirme hedefi çerçevesinde Ocak 2020'de açılışını yaptığı ana karargah binasından sonra ikinci önemli açılış olduğu ifade edilirken, teşkilatın projeyi tasarlarken, tarihin her döneminde stratejik öneme sahip olan İstanbul'un istihbarı çalışmalar açısından oynadığı rolü dikkate aldığı kaydedildi.

Ayrıntılar geliyor..