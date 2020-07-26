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    • 26.07.2020 16:54
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    Son dakika: 'de 5 ayrı noktada ! Çok sayıda ekip bölgede

    Gelen bir son dakika haberine göre, 'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman ına müdahale ediliyor. Alevler, 2 uçak, 10 helikopter, 35 arazöz, 5 dozer ve 175 personel ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

    Çanakkale'de orman yangını! Çok sayıda ekip...

    Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

    Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilçe merkezi ile Kilitbahir köyü arasında kalan Çamburnu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Dumanın kent merkezinden de görüldüğü yangın bölgesine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip gönderildi.

    Ormanlık alanda 5 ayrı noktada başladığı bildirilen yangın, 2 uçak, 10 helikopter, 35 arazöz, 5 dozer ve 175 personel ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

    Tarım arazilerinde yer alan balyaların zarar gördüğü yangının etkili olduğu bölgenin yakınlarındaki hayvan sahipleri, sürülerinin zarar görmemesi için söndürme çalışmalarına destek veriyor.

    Öte yandan, yangın nedeniyle saat 15.40 itibarıyla Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
    Haberler Güncel Son dakika: Çanakkale'de 5 ayrı noktada yangın! Çok sayıda ekip bölgede
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