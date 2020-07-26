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    : "Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olanlar 'nin rolünün artmasından endişe ediyor"

    Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmed er-, 'nin ibadete açılmasından dolayı rahatsızlık duyanların 'nin rolünün artmasından endişe ettiğini belirtti.

    Raysuni'den önemli Ayasofya açıklaması!
    : "Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olanlar Türkiye'nin rolünün artmasından endişe ediyor"

    Raysuni, Birliğin sosyal paylaşım sitesindeki açıklamasında, 'nin yeniden ibadete açılmasının , İslam dini ve Hıristiyanlık için kazanımları olduğunu belirtti.

    Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasından alınması gereken dersler olduğuna işaret eden Raysuni, bunlar arasında; zamanında camilerin kapatılması gibi 1. Dünya Savaşı'nın bazı sonuçlarına zorla maruz kalan Türkiye'nin savaşın sonuçlarından kurtulmaya başlamasının yer aldığını ifade etti.

    Raysuni, şimdi ise Türkiye'nin üzerindeki tozu silkelediğini, bu ağır mirastan kurtulduğunu ve mağlubiyetinin sona erdiğini kaydetti.

    Bu durumun ayrıca Türkiye'nin, toprakları ve müesseseleri üzerindeki tam egemenliğini yeniden geri aldığına işaret ettiğini belirten Raysuni, bu adımı "dünya çapında dini bir dönüşümün işareti" şeklinde değerlendirdi.

    Raysuni, "Bazı kesimlerin, Ayasofya'nın ibadete açılması konusundaki rahatsızlıklarının sebebi, siyasi, ideolojik. Özellikle de Türkiye'nin rolünün artmasından endişe ediyorlar." ifadesini kullandı.

    Birlik Başkanı ayrıca, 'nın özgürlüğüne kavuşması gibi bazı olumlu değişimlerin göstergesi olan bu adımdan dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti.

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