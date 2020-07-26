Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki huzur ve güven ortamına kastetmek amacıyla yine masum sivilleri hedef alarak saldırı düzenlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamına kastetmek için yine masum sivilleri hedef aldı. İnsanlık düşmanı teröristler Resulayn merkezdeki bir pazar yerinde tuzakladıkları EYP'yi patlatarak 5 masum sivili katletti, 12 sivili de yaraladı." denildi.

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