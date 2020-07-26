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    • 26.07.2020 10:51
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    duyurdu! Terör örgütü yine sivilleri hedef aldı

    Son dakika haberine göre , terör örgütü 'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki huzur ve güven ortamına kastetmek amacıyla yine masum sivilleri hedef alarak saldırı düzenlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamına kastetmek için yine masum sivilleri hedef aldı. İnsanlık düşmanı teröristler Resulayn merkezdeki bir pazar yerinde tuzakladıkları EYP’yi patlatarak 5 masum sivili katletti, 12 sivili de yaraladı." denildi.

    Terör örgütü PKK/YPG yine sivilleri hedef aldı

    , terör örgütü 'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki huzur ve güven ortamına kastetmek amacıyla yine masum sivilleri hedef alarak saldırı düzenlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamına kastetmek için yine masum sivilleri hedef aldı. İnsanlık düşmanı teröristler Resulayn merkezdeki bir pazar yerinde tuzakladıkları EYP'yi patlatarak 5 masum sivili katletti, 12 sivili de yaraladı." denildi.

    Ayrıntılar geliyor...

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