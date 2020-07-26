'BİR GÜN SONRA DA ALIKOYDU'

Avukat Çimen, erkek arkadaşının 5 Ocak günü saat 11.00'de Gülistan'ı arayarak, kafeteryaya gelmesini istediğini belirtti. Gülistan'ın kafeteryaya gittiğini anlatan avukat Çimen, şöyle konuştu:

"Gülistan kafeye gidiyor. Kafeye girdikten sonra 5 dakika kalıyor. Kafeden çıktıktan sonra yine aynı evden çıkar gibi hızlıca kafeyi terk ediyor, şüpheli yine onun peşinden koşuyor, Gülistan'ı alıkoyuyor ve 8 dakika boyunca, bu video analiz raporunda geldi, uyarı, ikaz, ihtar, tehdit, hatta konuşurken Gülistan'ın başının üstüne çıkar gibi oluyor. Yani şüpheli, 4 Ocak gecesi yaptığı alıkoyma eylemini, 5 Ocak günü de tekrarladı... Çözümleme tutanaklarında ilk aşamada sadece Gülistan'ın kafenin önünde olan bir görüntüsü var, onu basın da paylaştı. Gülistan'ın içeri girdiğinden hiç bahsetmiyor. Yine kafede Gülistan gelmeden önce 2 kadının geldiği ve şüpheliyle görüştüğü hususu var, ona da hiç değinilmemiş"

'BU AŞAMADA ŞÜPHELİNİN ARTIK TUTUKLANMASI LAZIM'

Bilirkişi raporunda şüphelinin eylemini kararlı bir şekilde tekrarladığı, alıkoyduğu, tehditte bulunduğu, ona fiziksel baskıda bulunduğu ortaya çıktığı için tutuklanması gerektiğini anlatan avukat Çimen, yeni şüphelilerin de ortaya çıkabileceğini aktararak şunları söyledi:

"Bir intihar algısı baştan beri oluşturuldu. İntihar algısı oluşunca da tutuklama gerçekleşmedi. Soruşturma kapsamında barajdaki arama çalışmalarıyla yürüyordu. Biz dosyaya 6 Mart'ta dahil olduk. Biz dosyaya dahil olduğumuzda da dosya yavaş yavaş kapanma aşamasındaydı. Bu aşamada şüphelinin artık tutuklanması lazım. Bilimsel bir raporla anlaşıldı ki 4 Ocak gecesi alıkoyma ve tehdit olayı 5 Ocak gününde de devam ediyor. Şüpheli ile babası ve şüphelinin annesi bundan hiç bahsetmedi. Sadece çay içti, çay içtikten sonra buradan gitti şeklinde tarif etti. Şüpheli tutuklanacaktır, dosyaya yeni şüphelilerin de eklenme durumu ortaya çıktı. Diğer şüpheliler için de şikayetimizde bulunacağız. Pazartesi günü itibarıyla tutuklama talebini savcılık yapacaktır. Kafede çalışanların verdiği ifadelerin de sorunlu olduğu ortaya çıktı. Çünkü Gülistan'ın kafenin içine hiç girmediği söyleniyordu bugüne kadar. Artık biz baş şüpheli yönünde tutuklamanın yapılacağına inanıyoruz."