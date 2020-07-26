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    • 26.07.2020 17:37
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü!

    Gelen son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Abbas, Ayasofya’nın ibadete açılmasından dolayı Erdoğan’a teşekkür etti.

    Başkan Erdoğan'a Ayasofya teşekkürü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Mahmud Abbas, Ayasofya Camii'nin açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk milletine tebriklerini iletti. Abbas, bu tarihi gelişmenin İslam alemi için hayırlı olması temennisinde bulundu.

    Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Filistin'e desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

    TEŞEKKÜR ETTİ

    Görüşmeye ilişkin, "Mahmud Abbas, Ayasofya Camii'nin açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade etmiş, Cumhurbaşkanımıza ve Türk milletine tebriklerini iletmiştir. Abbas, bu tarihi gelişmenin İslam alemi için hayırlı olması temennisinde bulunmuştur." açıklaması yapıldı.

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