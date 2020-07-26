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    • 26.07.2020 17:05
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    Çavuşoğlu'ndan lı gençlere destek mesajı: ""

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hazırladıkları video ile 'ın 'a saldırısı karşısında 'nin ülkelerine verdiği destek için kendisine teşekkür eden Azerbaycanlı gençlere, "" yanıtını verdi.

    Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a mesaj: Can gardaşlarımıza canımız feda

    Yeni Partisi () Gence Gençlik Kolu üyeleri, 'ın, sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan'a yönelik saldırısı üzerine Çavuşoğlu'nun Azerbaycan'a verdiği destekle gurur duyduklarını dile getiren bir teşekkür videosunu Twitter'dan paylaştı.

    Çavuşoğlu da YAP Gence Gençlik Kolu üyelerinin, Azerbaycan'a yönelik sevgisi, dikkati ve desteği için kendisine teşekkür ettiği videoyu kendi Twitter hesabından paylaşarak "Can gardaşlarımıza canımız feda" yorumunu yaptı.

    Ermenistan, 12 Temmuz'da saldırı girişiminde bulunmuştu

    Ermenistan su, 'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

    da, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

    Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.

    Haberler Güncel Çavuşoğlu'ndan Azerbaycanlı gençlere destek mesajı: "Can gardaşlarımıza canımız feda"
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