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    • 25.07.2020 Gazete
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    Adalet Komisyonu, 14 saatlik maratonun sonunda ya çeki düzen veren, Twitter, Facebook, gibi sosyal medya ağlarına ’de temsilcilik bulundurma zorunluluğu getiren teklifi kabul etti. İşte o maddeler;

    Yeni sosyal medya

    'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sağlayıcıları, Türkiye'de temsilci bulunduracak.

    Yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliği önce yüzde 50, daha sonra yüzde 95'e kadar daraltılacak.

    Kişiler tarafından da sosyal ağ sağlayıcılarına içerik kaldırılması ya da erişim engellenmesi başvurusu yapabilecek .

    Başvuruları yanıtsız bırakan ağ sağlayıcılara para cezası verilebilecek.

    Hukuka aykırı olduğu mahkeme kararıyla saptanan içerik, sosyal ağ sağlayıcıya bildirilecek, bildirime rağmen 24 saat içinde gereğini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların karşılanmasından sorumlu olacak.

    Sosyal ağ sağlayıcılar, "içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi" ile "özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi" başvurusuna 48 saat içinde cevap verilmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için 3 ay içinde gerekli çalışmaları tamamlayacak.

    Sosyal ağ sağlayıcılar ayrıca "içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi" ile "özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi" başvurusu uyarınca hazırlayacakları ilk raporlarını, 'ye bildirecek.

    Teklif ile içerik çıkarma ve/ veya içeriğin engellenmesi cezası verilebilecek.

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