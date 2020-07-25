Son dakika: Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem | Son depremler...

Bingöl'ün Kigi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 8.02'de Kigi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 13,85 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2020.07.25 08:02:38 39.3122 40.3332 5.0 -.- 3.9 4.0 KIGI (BINGOL) İlksel2020.07.25 07:59:31 38.1653 27.2265 2.9 -.- 2.6 -.- KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) İlksel2020.07.25 07:49:15 38.8287 27.9185 2.0 -.- 0.8 -.- BOYALILAR-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.07.25 07:48:56 38.7912 27.8320 11.3 -.- 2.0 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.07.25 07:42:44 38.8040 27.7738 15.5 -.- 1.8 -.- BEYOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.07.25 07:18:41 38.7902 27.8073 12.2 -.- 1.6 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.07.25 07:10:39 38.7870 27.8155 12.3 -.- 2.0 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.07.25 07:04:24 38.7953 27.8182 12.2 -.- 1.9 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.07.25 06:56:27 38.7783 27.8003 11.5 -.- 2.7 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.07.25 06:48:14 39.6712 42.3052 9.5 -.- 2.1 -.- KARAKAYA-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel2020.07.25 06:37:50 38.7835 27.7852 6.9 -.- 1.4 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.07.25 06:27:25 38.8238 27.9512 1.0 -.- 1.3 -.- BOYALILAR-AKHISAR (MANISA) İlksel