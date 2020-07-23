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    • 24.07.2020 05:50
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    Son dakika: 'de 4,1 büyüklüğünde | , Kandilli son depremler

    Son dakika haberi... Afet ve () yer alan bilgiye göre, 'in Tepebaşı ilçesinde saat 05.19'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    Eskişehir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
    Afet ve () yer alan bilgiye göre, 'in Tepebaşı ilçesinde saat 05.19'da 4,1 büyüklüğünde kaydedildi.

    Deprem, yerin yaklaşık 10,84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

    Haberler Güncel Son dakika: Eskişehir'de 4,1 büyüklüğünde deprem | AFAD, Kandilli son depremler
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