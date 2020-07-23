Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde saat 05.19'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 24, 2020
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Tepebasi (Eskisehir)
Tarih-Saat : 24.07.2020, 05:19:15 TSİ
Enlem : 39.8478 N
Boylam : 30.4398 E
Derinlik : 10.84 km
Detay : https://t.co/wK48NGKMpv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Deprem, yerin yaklaşık 10,84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.