Tilavet secdesi nedir, ne demek? Tilavet secdesi neden yapılır?

Tilavet secdesi nedir? Tilavet secdesi neden yapılır? Tilavet secdesi ne demek? Ayasofya açılış programında ve tarihi Cuma namazında yapılan tilavet secdesi nedir? Vatandaşlar bu sorunun yanıtını aramaya başladı. Tilavet secdesi, secde ayeti okunduktan hemen sonra veya Kur'an-ı Kerim okunması tamamen bittikten sonra yapılır. İşte, tilavet secdesi hakkında merak edilen bilgiler…

TİLAVET SECDESİ NEDİR?

Tilavet kelime anlamı olarak okuyup okuduğu hükme tabi olma anlamına geliyor. Genellikle de Kur'an-ı Kerim okunmasına tilavet denilmektedir. Secde ise fıkıh terimi olarak namazda alın, burun, el ayaları, dizler ve ayak parmakları zemine değecek şekilde yere kapanmayı ifade eder. Tilavet secdesi ise bu anlamların birleşmesinden de anlaşılacağı üzere Kur'an okunması neticesinde yapılan secde demektir.