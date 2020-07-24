'HİÇ PANİK DEĞİLDİ'

Hürriyet'te yer alan habere göre, Saat 20.00 civarıydı. Melek Set, "Cemal bu saatte ne yakıyorsun oğlum?" diye sordu. Cemal Metin de "Boş bira kasalarını yakıyorum" dedi. Melek Set, "Oğlum, plastik bu mevsimde, bu saatte yakılmaz. Allah göstermesin, ateş sıçrar, herkesi yakarsın. Bunları sabahtan yak" diye uyardı. Metin Cemal ise "Bana bir şey olmaz" diyerek yakmaya devam etti. Melek Set de kendi bahçesine geri döndü. Melek Set, fail Avcı'nın o andaki tavırlarını polise "Panik hali yoktu. Sakin ve soğukkanlıydı. Etrafta başka kimseyi de görmedim" sözleriyle anlattı.