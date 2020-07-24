Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne "Suriye'den Libya'ya Doğu Akdeniz'e kadar tarihi adımlar atıyoruz" diye yazdı.
AKSAKALLI EMEKLİ
Erdoğan, YAŞ kararlarını onayladı: Genelkurmay 2. Başkanı Korg. Metin Gürak orgeneralliğe, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe terfi ettirildi. 17 general ve amiral bir üst rütbeye, yükseltildi. 35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı. Org. İsmail M. Temel ile Korg. Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. General/amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 247 olacak...
86 yıllık hasret bitti. Dün Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ayasofya Camii'nde bugün kılınacak ilk Cuma namazı öncesi incelemelerde bulundu.
TABELA ASILDI
Ayasofya Camii'ne "Ayasofya- i Kebir Cami-i Şerifi" tabelası asıldı.
PARA BASILDI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ayasofya Camii için özel para basıldığını açıkladı.