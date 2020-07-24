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    • 24.07.2020 09:35
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    86 yıllık hasret bitiyor! Ayasofya ibadete hazır! bu sözlerle duyurdu!

    Danıştay kararı ile 86 yılın ardından müzeden cami statüsüne geçen Ayasofya’da ilk namaz bugün kılınacak. Son hazırlıkların tamamlandığını duyuran , sosyal medya paylaşımında "bugün 'un parolası" ifadelerini kullandı.

    86 yıllık hasret bitiyor! Ayasofya ibadete hazır!

    86 yıl sonra ibadete açılıyor. Bugün kılınacak Cuma namazı ile birlikte ibadete açılacak olan Ayasofya Camii için son hazırlıklar da tamamlandı. Ayasofya Camii'nin içindenson görüntüleri paylaştı. İşte "bugün 'un parolası" sözleri ile Ayasofya Camii'nin içinden görüntüler...

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında; "86 yıl sonra Ayasofya Camii'nin ibadete açılışı için hazırlıklarımız tamamlandı. Bugün İstanbul'un parolası; Maske Mesafe Sabır Anlayış olacak. Misafirlerimize hoş geldiniz diyor, Görevli kardeşlerime başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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