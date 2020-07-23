Zekai Aksakallı kimdir, kaç yaşında, nereli? Zekai Aksakallı neden emekli edildi?

2016 askeri darbe girişimi'nden kısa bir süre önce gazi ordu evinden eşiyle ve korumasıyla çıkarken iki araçla sıkıştırılıp ele geçirilmeye çalışıldı. Mücadele ederek kurtulduysa da eşi o sırada kolundan yaralandı. Bu arada Özel Kuvvetler Komutanlığı içeriden ele geçirilmeye çalışılmaktaydı. Koruma astsubayı Ömer Halisdemir'e, darbeciler tarafından Özel Kuvvetler Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Semih Terzi'nin karargâha girmeden öldürülmesini emretti. Terzi'yi vurarak öldüren Halisdemir ise 10 koruma tarafından ateş edilerek, 30 kurşunla hayatını kaybetti.

Ömer Halisdemir'in hayatını kaybetmesinden hemen sonra, Özel Kuvvetler Komutanı korumalarını çağırdı. Araçlarla yanına ulaşmaya çalışan ekibi kobra ile havadan saldırıya uğradı. Korumaları yaralandı. Bir koruma astsubayının ayakları bu saldırı sonucunda koptu. Komutan yanına alabileceği yakın arkadaşlarını aradı. Özel Kuvvetler Komutanlığı bütün birimleri Türkiye, Suriye ve Irak'ta bulunduğundan Ankara'da çok az sayıda bir personel bulunmaktaydı. Astsubayların yanında yalnızca beylik tabancaları vardı. Yakın gördükleri birimlerden uzun namlulu silah ve mühimmat aldılar. Karargâhı almak için darbecilere karşı harekete geçtiler. Yaralılar vermelerine rağmen Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı darbecilerden geri aldılar. Darbe girişimine karşı açıklama yaparak "Eşkıyalar başarılı olamayacaklar" şeklinde tepki gösterdi.