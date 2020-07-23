Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından alınan kararlar duyuruldu. YAŞ kararları kapsamında, Orgeneral Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Bu kapsamda Orgeneral Metin Temel'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Metin Temel kimdir? Emekliliğe sevk edilen Orgeneral Metin Temel kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar...

METİN TEMEL KİMDİR?

İsmail Metin Temel, 1958 yılında Bayburt'ta Taht köyünde dünyaya geldi. Genç yaşlarda ailesi ile birlikte Adana'ya yerleşen Temel, eğitimini burada tamamladıktan kısa süre sonra askerliğe adım attı.

Van Asayiş Kolordu Komutanı iken 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında vekaleten 2. Ordu Komutanı olarak göreve atandı.

Daha sonra 27 Temmuz 2016 tarihinde 2. Ordu Komutanlığı'na getirildi.

20 Ocak 2018 tarihinde Türkiye'nin Afrin'e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nı yönetmiştir.

Geçtiğimiz yıllarda 2. Ordu Komutanı olarak görev alan İsmail Metin Temel, YAŞ toplantısı sonrası orgeneralliğe terfi etmişti.

23 Temmuz 2020'de alınan yeni YAŞ kararı ile de kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe sevk edildi.