21 yaşındaki Tuğçe yıllardır yaşadığı Bodrum'da kendi mahallesindeki esnaf olan Nurettin Ş.(46) tarafından 1,5 yıldır taciz edildiğini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Bunun üzerine 21 yaşındaki Tuğçe'ye binlerce destek mesajı atıldı. Tuğçe şikayetçi olduğu Nurettin Ş. hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı alındığını fakat hala tehdit altında olduğunu belirtti.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Nurettin ismindeki zanlı polis ekipleri tarafından gözaltında alındı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaylar sıcaklığını korurken bir açıklama da Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi.

Başsavcılık, "Şüphelinin Manisa Ruh ve Sinir Hastalıklarında gözlem altına alınması talep edilmiş ve Sulh Ceza Hakimliği'nce gözlem altına alınmasına karar verilmiştir" dedi.

Tuğçe Çelik (21) bir süredir sessizliğini korudu. Fakat Nurettin isimli zanlının tutuklanmasının ardından ilk açıklamasını CNN Türk Muhabiri Kaan Temeltaş'a yaptı.

Tuğçe Çelik, "Bana yardım eden tüm kurum kuruluş sosyal medyadaki insanlar yayan herkese teşekkür ediyorum. Siz olmasanız başaramazdım. Bu şahıs mahallemde esnaftır. Bu kişi bir gün babama gidip benimle evlenmek istediğini dile getirmiştir. Babam da doğal olarak onu reddetti. Ama o hala telefonla ve sosyal medyadan beni taciz etmeye devam etti." dedi.

Tuğçe Çelik bu olay üzerine polise başvurdu. Ve Nurettin isimli zanlı hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı verildi ve 1 gece de nezarethanede kaldı. Ve Tuğçe tacizler devam edince çözümü sosyal medyadan tacizciyi ifşa etmekte buldu.

"PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİNDEN ÇOK ETKİLENDİM"

"Pınar Gültekin cinayetinden çok etkilendiğim için benim de başıma böyle bir şey gelmesini istemediğim için sesimi sosyal medyadan duyurmaya karar verdim. Benim gibi hatta daha kötüleriyle uğraşan binlerce kadın var. Onların da sesi duyurulmalı. Sesimi çıkarmaktan hiç bir zaman korkmadım. Korkmayacağım da. Siz de korkmayın. Bu benim hayatımı kurtardı hepiniz gördünüz."