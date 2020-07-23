Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.07.2020 20:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.07.2020 20:39
    ABONE OL

    Son dakika: tablosunu paylaştı

    Son dakika haberi... vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Koca açıklamasında, "İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum." ifadelerine yer verdi.

    Bakan Koca son rakamları açıkladı

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Temmuz koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

    Koca açıklamasında, "İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum." ifadelerine yer verdi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Temmuz koronavirüs tablosunu paylaştı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri