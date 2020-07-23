Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Temmuz koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.
Koca açıklamasında, "İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum." ifadelerine yer verdi.
İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/6Ho4gsUu2U— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 23, 2020