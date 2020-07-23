Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.07.2020 12:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.07.2020 12:58
    ABONE OL

    MSB açıkladı! 'da mayın temizleme çalışmaları devam ediyor

    , darbeci 'in 'da sivil yerleşim yerlerine tuzakladığı mayın ve el yapımı ları () temizleme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

    MSB açıkladı! Libya'da çalışmalar devam ediyor

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Darbeci Hafter'in Libya'da sivil yerleşim yerlerine tuzakladığı mayın/EYP'leri temizleme çalışmaları devam ediyor" denildi. Bölgede bulunan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine bağlı timlerin, Libya Ordusu'nda görevli patlayıcı arama ve imha timlerine eğitim verdiği de belirtilerek, "Mayın ve EYP Tespit ve İmha, Patlayıcı Madde Keşif ve İmha, Mayın Arama Köpeği, Mühimmat İmha ve Sualtı Savunma Timlerinin Kullanım Usul ve Kabiliyetleri Eğitimi programı düzenlendi" denildi.

    Haberler Güncel MSB açıkladı! Libya'da mayın temizleme çalışmaları devam ediyor
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri