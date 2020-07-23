Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Okullara 4 senaryo

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili önemli mesajlar verdi. "Çocuklarımızın sıkıntı yaşayacağı bir duruma onları sokarak ülkede karmaşa oluşturabilecek bir adım atmayız" diyen Selçuk, şöyle devam etti:
1. SENARYO: Okullar açılıyor. Kısıtlamasız.
2. SENARYO: Okulun tamamen kapalı olması. Biz sadece online çalışmaktan söz etmiyoruz. Esaslı bir senaryo ve ciddi bir alt yapı gerektiriyor.
3. SENARYO: Belirli günlerde okulların açılması. Pazartesi salı günü okulları açtık. 1 sınıfın yarısı okula geldi. Çarşamba günü okulu temizledik perşembe cuma sınıfın diğer yarısı geldi. Seyreltilmiş eğitim modeli uygulayabiliriz.
4. SENARYO: Riskli olan 5 ilden söz ediliyor şimdi. Bu da 4. senaryo. Ola ki 3-5 ilde problem var. Türkiye'nin geri kalanında yok. O zaman o illere özel uygulama yapılır.
1. SENARYO: Okullar açılıyor. Kısıtlamasız.
2. SENARYO: Okulun tamamen kapalı olması. Biz sadece online çalışmaktan söz etmiyoruz. Esaslı bir senaryo ve ciddi bir alt yapı gerektiriyor.
3. SENARYO: Belirli günlerde okulların açılması. Pazartesi salı günü okulları açtık. 1 sınıfın yarısı okula geldi. Çarşamba günü okulu temizledik perşembe cuma sınıfın diğer yarısı geldi. Seyreltilmiş eğitim modeli uygulayabiliriz.
4. SENARYO: Riskli olan 5 ilden söz ediliyor şimdi. Bu da 4. senaryo. Ola ki 3-5 ilde problem var. Türkiye'nin geri kalanında yok. O zaman o illere özel uygulama yapılır.