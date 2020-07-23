Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Okullara 4 senaryo

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ’ta açılmasının planlandığını söyledi. Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili 4 senaryo üzerinde çalıştıklarını belirtti.

    Okullara 4 senaryo
    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili önemli mesajlar verdi. "Çocuklarımızın sıkıntı yaşayacağı bir duruma onları sokarak ülkede karmaşa oluşturabilecek bir adım atmayız" diyen Selçuk, şöyle devam etti:

    1. SENARYO: Okullar açılıyor. Kısıtlamasız.

    2. SENARYO: Okulun tamamen kapalı olması. Biz sadece online çalışmaktan söz etmiyoruz. Esaslı bir senaryo ve ciddi bir alt yapı gerektiriyor.

    3. SENARYO: Belirli günlerde okulların açılması. Pazartesi salı günü okulları açtık. 1 sınıfın yarısı okula geldi. Çarşamba günü okulu temizledik perşembe cuma sınıfın diğer yarısı geldi. Seyreltilmiş eğitim modeli uygulayabiliriz.

    4. SENARYO: Riskli olan 5 ilden söz ediliyor şimdi. Bu da 4. senaryo. Ola ki 3-5 ilde problem var. 'nin geri kalanında yok. O zaman o illere özel uygulama yapılır.

    Haberler Güncel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Okullara 4 senaryo
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri