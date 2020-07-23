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    • 23.07.2020 16:36
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    kimdir? Ayasofya Camii imamı , kaç yaşında, nereli?

    Ayasofya Camii imamı kimdir? , kaç yaşında, nereli? Ayasofya’ya imam olarak atanan Bünyamin Topçuoğlu, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen ve 10. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışmasında, Güzel Okuma dalında dünya birinciliğine sahiptir. İşte, dir sorusunun yanıtı!

    Bünyamin Topçuoğlu kimdir? Ayasofya Camii imamı Bünyamin Topçuoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

    kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayasofya Camii imamı ? Ayasofya Camii'ne imam olarak atanan dir sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı.

    BÜNYAMİN TOPÇUOĞLU KİMDİR?

    1980 yılında Erzurum'da doğdu. Hafızlık öğrenimini 11 ay gibi kısa bir sürede Erzurum'da tamamladı. Erzurum İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi, İlahiyât eğitimi aldı. İstanbul Abdurrahman Gürses Haseki Eğitim Merkezi'nde Kıraat bölümünden mezun oldu. 3 Türkiye birinciliği kazanan Topçuoğlu Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen ve 10. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışmasında, Güzel Okuma dalında dünya birinciliğine sahiptir. Topçuoğlu evli olup 3 çocuk babasıdır.

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