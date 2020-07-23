23 Temmuz korona tablosu her gün akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor. Dün açıklanan verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 902 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 222 bin 402, can kaybı 5 bin 545 oldu. Peki, koronavirüs ölü, vaka ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

KORONAVİRÜS ÖLÜ, VAKA VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Temmuz vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.